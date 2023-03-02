Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, Samsunspor taraftarına ve camiasına erken şampiyonluk yaşatmak istediklerini söyledi.

Eroğlu, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Deprem bölgesindeki insanların acısını dindirmek için daha çok fedakarlık yapmaları gerektiğini vurgulayan Eroğlu, başta Samsun halkı ve Samsunspor taraftarı olmak üzere ülkenin her tarafından maddi manevi yardımda bulunanlara teşekkür etti.

Eroğlu, 11 yıllık Süper Lig hasretini dindirmek istediklerine işaret ederek, "Yeni Malatyaspor ve Adanaspor ligden çekildi. Onların adına üzgünüm. Kalan 14 maçta tüm puanlara talibiz. Rakibimiz bu hafta Çaykur Rizespor. Onlar da kendilerine göre güçleri olan ve diğer rakiplerimiz gibi saygı duyduğumuz bir takım. Onlar da yukarılara oynuyor ama iddiamız devam ediyor. Bunu güçlendirmek zorundayız." dedi.

Hem güçlü bir kadroya hem de güçlü bir oyun sistemine sahip olduklarına dikkat çeken Eroğlu, şöyle devam etti;

"Avantajlı durumdayız. Önümüzdeki süreçte bu avantajlı durumu devam ettirmemiz gerekiyor. Ne kadar eksiklikler yaşasak da liderlik seviyesine kadar geldik. Bunu devam ettirmemiz gerekiyor. Amacımız Samsunspor taraftarına ve camiasına erken şampiyonluk yaşatmak. Başkanımız ve yönetim kurulumuz fedakarlıklar yapıyor. Herkes bunu hak ediyor. Çok zor maçlar oynanacak. Bu zor maçlardan hedefimiz güçlü şekilde ayrılmak. Güçlü bir takım olduğumuzu, her maçta rakiplerimize fazlasıyla hissettiriyoruz. Kadro derinliğimiz arttı. Zorlu bir mart ayına gireceğiz. Fikstür yoğun, her oyuncuya ihtiyacımız var."

Taraftarın maça gelip skor ne olursa olsun takımı desteklemesini isteyen Eroğlu, morali düşük futbolculara en büyük desteği taraftarın verdiğini dile getirdi.

Eroğlu, kısa sürede çok maç oynayacaklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bu maçların hepsi final gibi. Bunu tek başına başaramayız. Başkanımız, yönetim kurulumuz, teknik ekibimiz, futbolcularımız, taraftarımız, tüm kadrolarla bu inancımızı sonuçlandırmak istiyoruz. İnşallah sezon sonunda hak ettiğimiz Süper Lig'de olacağız. Önemli olan sezonu zirvede bitirmek. Bu süreçte çok geriden geldik ve birinci olduk. Bu başarımızı devam ettirmek için çok çalışmamız gerektiğini biliyoruz. Devre arasında da istediğimiz oyuncuların transferini yaptık. Takıma katkı sağlayacak futbolcu grubuna sahibiz. Öncelikle Çaykur Rizespor maçında, sonra tüm maçlarda kazanmak için elimizden geleni yapacağız."