Göztepe ve Karşıyaka hatıra bilet kampanyasına destek olanlara teşekkür etti!

Göztepe ve Karşıyaka, 81 bin 316 biletin satıldığı temsili derbi maçına destek olanlara teşekkür etti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

İki kulübün ortak yaptığı açıklamada, "Tek tribün tek yürek" kampanyasında 81 bin 316 hatıra bileti satıldığı hatırlatıldı.

Elde edilen gelirin başta Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Odası, İzmir Ticaret Borsası, Ege İhracatçı Birlikleri olmak üzere 36 kurumun koordinasyonuyla başlatılan "İzmir Yardıma Koşuyor" kampanyasına bağışlanacağı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İzmir Yardıma Koşuyor kampanyasında toplanan tüm bağışlar Kahramanmaraş merkezli deprem bölgesinde konut yapımı için kullanılacak. 'Tek tribün tek yürek' hatıra bileti organizasyonumuz ile birlikte depremzede vatandaşlarımıza destek olma hassasiyeti gösteren herkese teşekkür ederiz. Yaralarımızı hep birlikte saracağız."