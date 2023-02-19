Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bodrumspor, son olarak Antalyaspor'da forma giyen Hakan Özmert ile sözleşme imzaladı.

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Bodrumspor, Süper Lig ekibi Fraport TAV Antalyaspor'un tecrübeli orta saha oyuncusu Hakan Özmert'i kadrodusa dahil etti. Yeşil-beyazlılar 37 yaşındaki futbolcuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Sakaryaspor'da kariyerine başlayan Hakan, Karşıyaka, Karabükspor, Orduspor, Kasımpaşa, Sivasspor, Başakşehir ve Antalyaspor formalarını giydi. Hakan Özmert bu sezon Antalyaspor'la 9 maça çıktı ve 216 dakika sahada kaldı.