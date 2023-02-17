Çaykur Rizespor Halil İbrahim Pehlivan ile sözleşme imzaladı
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Gaziantep FK'dan Halil İbrahim Pehlivan ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.
TFF 1. Lig Haberleri
Yayın Tarihi: 17.02.2023- 15:19
Kulüpten yapılan açıklamada, "Bu sezon Gaziantep FK forması giyen 1993 doğumlu defans oyuncusu Halil İbrahim Pehlivan, kendisini 2,5 yıllığına yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Halil İbrahim'e 'hoş geldin' diyor, kendisine başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.