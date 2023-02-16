Türkiye, Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle futbola ara verirken, Spor Toto 1'inci lig takımlarından Bandırmaspor'da şok bir istifa yaşandı. Başkan Onur Göçmez görevinden ayrıldı. Bandırmaspor'un TFF ikinci lig'de şampiyon olduğu 2019-2020 sezonunda asbaşkanlık yapan Onur Göçmez, 2020 yazında başkanlığa seçildi ve kulübe tarihindeki en başarılı dönemini yaşattı. TFF 1'inci lig'de geçen sezon play finali oynayan bordo beyazlılar, Süper Lig'e çıkma şansını final maçında kaybetmişti. Eski yönetimler başta olmak üzere kulübün geçmiş dönem borçlarını kapatan başkan Onur Göçmez tesisleşme konusunda da önemli adımlar atmıştı. Bandırmaspor'u sezon sonunda yapılacak olan olağan seçime mevcut asil ve yedek yönetim kurulu üyeleri götürecek.