Altay'da Sinan Kaloğlu dönemi sona erdi!

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da teknik direktör Sinan Kaloğlu ile yollar ayrıldı. Ligde son 6 maçında 5 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak düşme hattına yaklaşan siyah-beyazlılarda kan değişikliğine gitme kararı alan yönetim, genç teknik adamla karşılıklı anlaşarak vedalaştı.

Geçen sezon Süper Lig'de bitime 8 hafta kala göreve gelen ve küme düşme üzüntüsü yaşayan teknik direktör Kaloğlu, bu sezon takımın başında çıktığı 22 karşılaşmada 5 galibiyet, 7 beraberlik, 1'i hükmen olmak üzere 10 mağlubiyet gördü. İzmir temsilcisinde daha önce futbolcu olarak da görev yapan teknik direktör Sinan Kaloğlu'nun hak edişlerini siyah-beyazlı kulübün altyapısına bağışladığı, herhangi bir tazminat talebinde bulunmadığı öğrenildi.