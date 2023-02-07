Malatya'da depremde enkaz altında kalan ve hayatını kaybeden Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Spor Toto 1. Lig kulüplerinden Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın, ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. İki gündür kalbimiz ve dualarımız bu güzide futbolcumuzun diğer tüm göçük altında kalan vatandaşlarımızla birlikte sağ salim bulunması içindi. Ancak ne yazık ki bu acı haberle bir kez daha kahrolduk.

Ahmet Eyüp Türkaslan'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve Yeni Malatyaspor camiasına başsağlığı dileriz. Bu vesileyle bir kez daha depremde kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Aziz milletimizin başı sağ olsun" denildi.

