Kahramanmaraş'ta sabah saatlerinde meydana gelen ve çevre illerde de büyük yıkıma neden olan deprem sonrası, Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın enkaz altında kaldığı bildirildi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve çevre illerde de yıkıma sebep olan deprem sonrası Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın enkaz altında kaldığı ifade edildi.

Gaziantep yerel basınından Pusula'de yer alan habere göre, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremin ardından Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın enkaz altında kaldığı ifade edildi.

Ahmet Eyüp Türkaslan'ın eşinin enkazdan sağ çıkarıldığı, 28 yaşındaki deneyimli eldivenin de kurtarılması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.