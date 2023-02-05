Gençlerbirliği 1-0 Göztepe | MAÇ SONUCU - ÖZET
Spor Toto 1. Lig'de düşme hattından kurtulmak isteyen Gençlerbirliği sahasında Göztepe'yi 1-0 mağlup etti.
TFF 1. Lig Haberleri
Yayın Tarihi: 05.02.2023- 18:05
Gençlerbirliği'ne galibiyeti götüren 26. dakikada Uğur Akdemir kaydetti.
Bu sonuçla birlikte ligde 4. galibiyetini alan Gençlerbirliği, üst üste 3. kez kazandı ve puanını 16'ya yükseltti. Üst üste iki galibiyetin ardından mağlup olan Göztepe ise 30 puanda kaldı.
Gelecek hafta Gençlerbirliği, deplasmanda Tuzlaspor'da karşılaşacak. Göztepe ise Boluspor'u konuk edecek.