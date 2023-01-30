Samsunspor Erzurumspor 2-1 | MAÇ SONUCU - ÖZET
Spor Toto 1. Lig'de Samsunspor sahasında Erzurumspor'u konuk etti. Karadeniz ekibi, 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini 2-1 mağlup ederek ligin yeni lideri oldu.
TFF 1. Lig Haberleri
Yayın Tarihi: 30.01.2023- 22:13
Karadeniz ekibi, 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini 2-1 mağlup ederek ligin yeni lideri oldu.
Samsunspor'un gollerini Tanque ve Osman Çelik kaydetti.
Erzurum'un tek golü ise Orhan'dan geldi.
Bu sonucun ardından Samsunspor puanını 41 yaparak liderliğe yükseldi.
Erzurumspor 18 puanda kaldı.