Samsunspor Erzurumspor 2-1 | MAÇ SONUCU - ÖZET

Spor Toto 1. Lig'de Samsunspor sahasında Erzurumspor'u konuk etti. Karadeniz ekibi, 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini 2-1 mağlup ederek ligin yeni lideri oldu.