Spor Toto 1. Lig'in 22. hafta karşılaşmasında Yeni Malatyaspor ile Eyüpspor kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Malatyaspor'a galibiyeti getiren golleri Ogün Özçiçek ve Cengizhan Akgün kaydetti. Eyüpspor'un tek golü ise Yonathan Del Valle'den geldi. Ayrıca ev sahibi ekipte Burak Kavlak çift sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından ev sahibi ekip 3 maç sonra kazandı ve 16 puana yükseldi. Eyüpspor ise üst üste 2. kez mağlup olarak 31 puanda kaldı.

Ligin 23. haftasında Eyüpspor sahasında Bodrumspor'u ağırlayacak. Yeni Malatyaspor ise Çaykur Rizespor'a konuk olacak.