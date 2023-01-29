TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 22. hafta maçında Keçiörengücü sahasında Altay'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Keçiörengücü - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Keçiörengücü - Altay maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 22. hafta maçında Keçiörengücü ile Altay kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Keçiörengücü - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KEÇİÖRENGÜCÜ - ALTAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Keçiörengücü - Altay maçı 29 Ocak Pazar günü saat 13:30'da TRT AVAZ'da canlı yayınlanacak.

Keçiörengücü - Altay | CANLI İZLE

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