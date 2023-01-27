Göztepe Bandırmaspor 3-1 | MAÇ SONUCU - ÖZET
Spor Toto 1. Lig'de Göztepe evinde Bandırmaspor'u konuk etti. İzmir ekibi rakibini 3-1 ile geçti. Mücadelenin 35. dakikasında konuk takımdan Koutroubi, Mamah ile çarpıştı. Tecrübeli oyuncu 38. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı. Kendini iyi hissetmeyen oyuncu daha sonra maçın devre arasında ambulansla hastaneye kaldırıldı.
TFF 1. Lig Haberleri
Yayın Tarihi: 27.01.2023- 22:17
Karşılaşmada Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 4 ve 44. dakikalarda Yasin Öztekin ile 85. dakikada Atanga kaydetti. Bandırmaspor'un 27. dakikada Soukou ile bulduğu tek gol ise puan için yeterli olmadı.
Bu sonuçla Göztepe 27 puana yükselirken Bandırmaspor ise 34 puanda kaldı ve zirve takibinde ağır bir yara aldı
KOUTROUBIS HASTANEYE KALDIRILDI!
Gollü geçen maçın 35. dakikasında hava topu mücadelesinde Göztepeli Kenneth Obinna Mamah ile Bandırmasporlu Georgios Koutroubis çarpıştı. Maçın hakemi sağlık görevlilerini sahaya davet ederken, sahaya giren sağlık görevlileri ilk müdahaleleri yaptı. Koutroubis 38. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı. Kendini iyi hissetmeyen oyuncu daha sonra maçın devre arasında ambulansla hastaneye kaldırıldı.