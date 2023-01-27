Göztepe Bandırmaspor 3-1 | MAÇ SONUCU - ÖZET

Spor Toto 1. Lig'de Göztepe evinde Bandırmaspor'u konuk etti. İzmir ekibi rakibini 3-1 ile geçti. Mücadelenin 35. dakikasında konuk takımdan Koutroubi, Mamah ile çarpıştı. Tecrübeli oyuncu 38. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı. Kendini iyi hissetmeyen oyuncu daha sonra maçın devre arasında ambulansla hastaneye kaldırıldı.