Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'da, Serkan Özbalta'dan boşalan teknik direktörlüğe Taner Taşkın getirildi.

Kulübün Rüstemler Tesisleri'nde düzenlenen törende sözleşmeye imza atan Taşkın, gazetecilere yaptığı açıklamada, güçlü bir takıma geldiğini belirterek, camianın kendisinden neler istediğini ve beklediğini bildiğini ifade etti.

Sakaryaspor'u uzun süreden beri takip ettiğini anlatan Taşkın, takıma inandığını ve yönetimden taraftara herkesin katkısıyla güzel işler çıkaracaklarını söyledi.

Sezon sonu için iddialı kelimeler kullanmayacağının altını çizen Taşkın, "Şunu net şekilde söyleyebilirim, elimde güzel bir maya var, şampiyonluk yolunda yapılabilecek ne varsa en iyisini yapacağımızın sözünü veriyorum. Burada olmaktan çok mutluyum." dedi.

Taşkın, gazetecilerin yeni transferlerin yapılıp yapılmayacağı sorusunu şu şekilde yanıtladı:

"Genel iskelete baktığımız zaman iyi oyunculardan kurulu takım var. Tabii ki küçük bir makyaj yapmayı düşünüyoruz. Devre arasında iyi oyuncu bulmak zordur. Kimse elindeki kıymetli oyuncuyu size vermiyor. İhtiyaç bölgeye doğru transferler yapmak istiyoruz. Bunun için de takımın dokusuyla çok fazla oynamadan bazı mevkilerdeki 2-3 arkadaşı aramızda görmek istiyoruz."

Takımın başında ilk idmanına bugün çıkması beklenen 50 yaşındaki tecrübeli teknik adam, son olarak Ankara Keçiörengücü'nde görev yaptı.

Sakaryaspor, Spor Toto 1. Lig'deki 20 maçta 10 galibiyet, bir beraberlik ve 9 yenilgi sonunda 31 puan ve averajla 9. sırada yer alıyor.