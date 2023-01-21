TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 21. hafta maçında Bandırmaspor sahasında Tuzlaspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Bandırmaspor - Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bandırmaspor - Tuzlaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 21. hafta maçında Bandırmaspor ile Tuzlaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bandırmaspor - Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BANDIRMASPOR - TUZLASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bandırmaspor - Tuzlaspor maçı 21 Ocak Cumartesi günü saat 13:30'da TRT AVAZ'da canlı yayınlanacak.

Bandırmaspor - Tuzlaspor | CANLI İZLE

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