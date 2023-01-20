Spor Toto 1’inci Lig ekiplerinden Adanaspor, son olarak Bodrumspor’da forma giyen orta saha oyuncusu Abdurrahman Canlı’yı kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Adanaspor, son olarak Bodrumspor'da forma giyen orta saha oyuncusu Abdurrahman Canlı'yı sezon sonuna kadar kiraladı.

Ligde 12'nci sırada bulunan Adanaspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Turuncu beyazlı ekip, son olarak Bodrumspor'da forma giyen orta saha oyuncusu Abdurrahman Canlı'yı satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiraladı. Futbolcunun transferi kulübün sosyal medya hesabından, "Kulübümüz Bodrumspor'da forma giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Abdurrahman Canlı ile satın alma opsiyonlu kiralık olarak sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz" ifadeleriyle duyuruldu.

