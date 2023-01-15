TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 20. hafta maçında Yeni Malatyaspor sahasında Bodrumspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Yeni Malatyaspor - Bodrumspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 20. hafta maçında Yeni Malatyaspor ile Bodrumspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

YENİ MALATYASPOR - BODRUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Yeni Malatyaspor - Bodrumspor maçı 15 Ocak Pazar günü saat 16:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

Yeni Malatyaspor - Bodrumspor | CANLI İZLE

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