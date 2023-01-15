Spor Toto 1. Lig'in 20. hafta karşılaşmasında Tuzlaspor ile Adanaspor kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Adana temsilcisi 1-0 kazandı.
Adanaspor'a galibiyeti getiren golü 27. dakikada Aaron Iseka Leya kaydetti.
Bu sonucun ardından Adanaspor 21 puana yükseldi. Tuzlaspor ise 19 puanda kaldı.
Ligin 21. haftasında Tuzlaspor deplasmanda Bandırmaspor ile karşılaşacak. Adanaspor ise sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.
Stat: Sancaktepe 15 Temmuz
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Oğuz Terzi, Sezgin Çınar
Tuzlaspor: Emre Koyuncu, Ogün Bayrak, İsmail Konuk, Sadi Karaduman, Mehmet Coşkun, Imbula, İbrahim Has (Dk. 59 Muhammed Demirci), Bilal Başacıkoğlu (Dk. 59 Yahaya), Erol Can Akdağ (Dk. 87 Kone), Mata, Adeniyi (Dk. 77 Ozan Papaker)
Adanaspor: Ahmet Kıvanç, Ferhat Katipoğlu, Roche, Yiğithan Güveli, Emre Kaplan, Hakkı Türker, Benasser, Burak Çoban (Dk. 75 Sacko), Pedro Nuno (Dk. 64 Ahmethan Köse), Tetteh (Dk. 64 Mehmet Etöz), Iseka (Dk. 87 Metehan Altunbaş)
Gol: Dk. 27 Iseka (Adanaspor)
Sarı kartlar: Dk. 66 Ahmethan Köse, Dk. 76 Mehmet Etöz (Adanaspor), Dk. 66 Imbula, Dk. 85 Emre Koyuncu, Dk. 90+6 Ogün Bayrak (Tuzlaspor)