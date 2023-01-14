Zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada Keçiörengücü sahasında Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmada golleri ev sahibi adına Melih, Rizespor adına ise Yannick Bolasie kaydetti.

Spor Toto 1. Lig ikinci devre 20. haftasında Keçiörengücü evinde Çaykur Rizespor'u konuk etti.



Çekişmeli geçen maçta kazanan çıkmadı maç 1-1 eşitlikle sonuçlandı.



Goller dakika 69' Melih İnan (pen.) ve 76' Yannick Bolasie'den geldi.



Bu sonuçla Keçiörengücü maç fazlasıyla 33 puanla 2. sıraya yerleşti.



Çaykur Rizespor ise 31 puanla 6. sırada yer aldı.



