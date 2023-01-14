Spor Toto 1'inci Lig'de ikinci yarının ilk haftasında evinde Sakaryaspor'u ağırlayan Göztepe rakibine 1-0 yenilerek Play-Off yarışında yara aldı. İlk yarısı golsüz sona eren maçın 79'uncu dakikasında Sakaryaspor'dan Kassongo kazanılan penaltıyı gole çevirdi. Sakaryaspor bu sonuçla puanını 28'e çıkarıp ilk 7 yarışı için umutlandı. Cezası nedeniyle seyircisinden yoksun sahaya çıkan Göztepe ise 24 puanda kaldı.

22'nci dakika Sakaryaspor ceza sahasına girerken Ali Akman'la Donkor arasındaki mücadele sırasında VAR'dan Donkor'un topa elle müdahale ettiği yönündeki uyarı üzerine hakem Muhammet Ali Metoğlu pozisyonu izledi. Ancak Donkor'dan önce Ali Akman'ın meşin yuvarlağa elle müdahale ettiği tespit edildi.



36'ncı dakikada Ali'nin pasında ceza sahasına giren İsmail kaleci ile karşı karşıya kaldı. İsmail'in şutunda Furkan gole izin vermedi.



40'ıncı Burak'ın pasında topla buluşan Kassongo'nun müsait durumda yaptığı vuruşta kaleci Ekrem golü önledi.



İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.



51'inci dakikada Göztepe tehlikeli geldi. Hızlı gelişen atakta sol çaprazdan ceza alanına giren Yasin pasını Mamah'a aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.



66'ncı dakikada sağ kanattan Roshi yerden ortaladı, Kossongo'nun gelişine vuruşunda top uzak direğin dibinden oyun alanını terk etti.



78'inci dakikada Sakaryaspor penaltı kazandı. Roshi'nin vuruşunda Emir topa ceza alanı içinde elle müdahale etti, hakem beyaz noktayı gösterdi.



79'uncu dakikada Kassongo penaltı atışını gole çevirdi: 0-1.



Kalan dakikalarda iki takımın da çabaları sonucu değiştirmedi, Sakaryaspor İzmir'de 3 puanı aldı.