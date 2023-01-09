Sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile transferi duyuran Tuzlaspor, bir dönem Porto, Marsilya, Stoke City gibi takımlarda forma giyen Giannelli Imbula'yı transfer etti.
Son olarak Portekiz Ligi'nde Portimonense SC forması giyen Imbula, 14 maçta forma giyerken gol veya asist katkısı sağlayamadı.
Ön libero ve merkez orta sahada görev yapabilen 30 yaşındaki yıldız, geçmiş dönemdeki transferlerinde bonservis bedeli olarak toplam 51 milyon Euro ödendi.
🇨🇬 Giannelli Imbula Tuzlaspor'umuzda 🔵⚪️🌟— Tuzlaspor1954 (@1954TUZLASPOR) January 9, 2023
Marsilya, Porto ve Stoke City formaları giymiş olan Kongolu yıldız oyuncu ile 1,5 yıllık sözleşme imzalamış bulunmaktayız.
Oyuncumuza başarılar diliyor sezonun 2. yarısı için parolamızı daha yüksek sesle tekrarlıyoruz #hedefedoğru pic.twitter.com/0mLUE8vOOx