Tuzlaspor'da Özcan Bizati dönemi!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor'da teknik direktörlük görevine Özcan Bizati getirildi.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Takımımız; Süper Lig ve 1. Lig tecrübeleriyle takımımızı üst sıralara taşımak üzere teknik direktörlük görevine Özcan Bizati'yi getirmiştir. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyor, 2. yarı hazırlıklarına şampiyonluk parolasıyla başlıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Tuzlaspor, ilk yarısı tamamlanan 1. Lig'de 19 puanla 14. sırada yer alıyor.