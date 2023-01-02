Göztepe'de Yasin Öztekin kararı!
Spor Toto 1'inci Lig'de sezonun ikinci yarısında hedefini Play-Off potası olarak belirleyen Göztepe, ara transfer döneminde oyuncu arayışlarını sürdürürken, yönetimin kaptan Yasin Öztekin ile sözleşme uzatmak istediği bildirildi.
TFF 1. Lig Haberleri
Yayın Tarihi: 02.01.2023- 14:10
1 yıllık sözleşme imzalayan Yasin ile görüşmelere başlayan yönetimin olumlu yanıt aldığı ve en kısa zamanda sözleşmenin uzatılacağı kaydedildi. Göztepe'ye ilk olarak 2018-2019 sezonunda Galatasaray'dan gelen 35 yaşındaki futbolcu, 2019-2020 sezonunun devre arasında Sivasspor'a gitti. Ardından Samsunspor'un yolunu tutan Yasin, tekrar İzmir ekibine döndü.
Bu sezon ligde 18 maçta boy gösteren oyuncu, 5 gol atıp 2 de asist yaptı. Mücadelesi ve hırsıyla da taraftarını takdirini toplayan Yasin'in de futbolculuk kariyerini Göztepe'de noktalamak istediği vurgulandı.