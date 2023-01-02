Türk futboluna birçok isim armağan eden Gençlerbirliği'nin Başkanı Niyazi Akdaş, 24 yaşındaki futbolcunun geleceği hakkında yaptığı açıklamada, oyuncu ile ilgili planları olduğunu dile getirdi.
Devlerin gözdesi Gökhan Gül için transfer açıklaması!
Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş, Süper Lig devlerinin kadrosuna katmak istediği genç stoper Gökhan Gül hakkında açıklamalarda bulundu. Akdaş, 24 yaşındaki savunmacının transferine dair konuştu. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri
"GÖKHAN'I KİMSEYE VERMEYE NİYETİM YOK"
Niyazi Akdaş yaptığı açıklamada, "Büyük kulüplerin Gökhan'a ilgisi olabilir ama transferiyle ilgili bir gelişme yok.
Ayrıca bizim de Gökhan'ı kimseye vermeye niyetimiz yok.