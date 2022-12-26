Altınordu - Rizespor maçı sonrası Gökhan Ünal: “1 puan umut verici”
Çaykur Rizespor’la golsüz berabere kaldıkları maç sonrası konuşan Altınordu’nun teknik direktörü Gökhan Ünal, uzun süre sonra gol yemeden kazandıkları 1 puanın kendileri için umut verici olduğunu söyledi.
TFF 1. Lig Haberleri
Yayın Tarihi: 26.12.2022- 19:51
Devre arasını en iyi şekilde değerlendirmek istediklerini kaydeden Ünal, "İkinci yarıya daha iyi başlamak istiyoruz. Ligden düşmeyi düşünmüyoruz. Altınordu'yu üst sıralara çıkarmaya geldim. Bünyemize uygun oyuncuları araştırıyoruz. Gelmek isteyen oyuncular var. Kadromuza iyi oyuncular katıp ikinci yarıya en iyi şekilde başlayacağız" şeklinde konuştu.