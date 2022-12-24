Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Pendikspor, Manisa FK'yı konuk etti. Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR

13. dakikada sol kanatta topla buluşan Çağrı Giritoğlu, ceza sahasına girerek pasını Gakpa'ya aktardı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Burak topu oyun alanına çeldi.

35. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda rakibinden sıyrılan Kappel, son çizgiye inerek içeriye çıkardığı pasta Rogerio'nun şutu az farkla üstten dışarı gitti.

43. dakikada ceza sahası içinde Erdem Özgenç'in pasında Rogerio son çizgiye inerek kale önüne yerden ortasında Kappel yatarak topu filelere gönderdi. VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Muhammet Ali Metoğlu, Erdem'in elle oynadığını belirleyerek golü iptal etti.

70. dakikada sağ kanattan Regattin'in ortasında altıpas üzerinde Görkem'in kafa vuruşunda top az farkla dışarı gitti.

75. dakikada Gökcan ceza yayı üzerinden yaptığı sert şutta kaleci Birkan soluna yatarak topu oyun alanına çeldi. Sağ çaprazda topu önünde bulan Erdem'in şutunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

MAÇ NOTLARI



Stat: Pendik

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu xx, Baran Eraslan xx, Mert Bulut xx

Pendikspor: Burak Öğür xx, Erdem Özgenç xx, Berkay Sülüngöz xx, Hasan Hatipoğlu xx (Tarık Tekdal dk. 21 xx), Ferhat Öztorun xx, Gökcan Kaya xx, Hasan Kılıç xx, Mesut Özdemir xx, Regattin x, Kappel xx (Ahmet Yazar dk. 86 ?), Rogerio xx (Görkem Bitin dk. 67 x)

Yedekler: Murat Akşit, Enes Keskin, Muhammed Akarslan, Samet Asatekin, Efe Sayhan, Erhan Kara, Arda Aksoy

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Manisa FK: Birkan Tetik xx, Muhammet Taha Şahin xx, Ayberk Karapo xx, Domgjoni xx, Çağrı Giritoğlu xx, Kadir Kaan Yurdakul xx, Burak Altıparmak xx (Fırat Sarı dk. 90+2 ?), Prib xx (Stark dk. 82 ?), Gakpa x (Mehmet Uysal dk. 64 xx), Diallo xx (Selim Ilgaz dk. 90+2 ?), Batuhan Kör x (Adem Büyük dk. 82 ?)

Yedekler: Samet Karabatak, Anıl Koç, Mert Kuyucu, Arda Çolak, Oktay Gürdal

Teknik Direktör: Levent Eriş

Sarı kartlar: Muhammet Taha Şahin, Ayberk Karapo (Manisa FK), Erdem Özgenç (Pendikspor)