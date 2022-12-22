Eyüpsor'da Berke Özer tamam! Sırada Efecan Karaca ve Gomis var...

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, Berke Özer transferini resmen açıkladı. Eflatun-sarılılar son olarak da Efecan Karaca ve Gomis'i kadrosuna katmaya çok yaklaştı. İşte detaylar...

TFF 1. Lig'de 17 maçta topladığı 38 puanla en yakın rakipleri Samsunspor , Pendikspor, Bodrumspor, Rizespor ve keçiörengücü'ne 9 puan fark atan Eyüpspor, transferde büyük oynuyor.

İki hedef: Bafetimbi Gomis ve Efecan Karaca

Ajansspor'un haberine göre Süper Lig'e çıkma konusunda büyük avantajı bulunan İstanbul ekibinin transferleri Berke Özer ile sınırlı değil. Galatasaray'ın forveti Bafetimbi Gomis ve Alanyasporlu Efecan Karaca, Eyüpspor'un hedefinde.



Gomis, Galatasaray'da ayrılıyor mu?

Bafetimbi Gomis'in Galatasaray'daki sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyor. Mauro Icardi transferinden sonra ilk 11'deki yerini kaybeden Gomis, kendisine gelecek uzun süreli bir sözleşmeye 'Hayır' demeyecek.



Galatasaray para kazanacak

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Mauro Icardi, Haris Seferovic ve Bafetimbi Gomis'in benzer özellikte oyuncular olduğunu düşünüyor ve farklı bir forvet profili istiyor. Bu yüzden ocak ayında Galatasaray'ın bir bonservis karşılığı Gomis'in gidişine onay verebileceği belirtiliyor.

Gomis'in Galatasaray performansı

Fransız golcü Gomis bu sezon 10 Süper Lig maçında 4 gole imza attı. türkiye kupası'nda iki kez şans bulan Gomis, 1 kez topu ağlara gönderdi, 3 asist yaptı. 37 yaşındaki oyuncu, özellikle ilk haftalarda son anlarda attığı gollerle 1-0 kazanılan Antalyaspor ve Ümraniyespor galibiyetlerinde büyük pay sahibi oldu.

Efecan Karaca İstanbul'a gelmek istiyor

Alanyaspor'un kaptanı Efecan Karacan'ın sözleşmesi ise 30 Haziran 2025'te sona eriyor. Galatasaray altyapısından yetişen futbolcu, kariyerine İstanbul'da devam etmek istiyor. Efecan Karaca'nın geçen sezon Fenerbahçe'ye transferi son anda gerçekleşmemişti.