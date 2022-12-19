Stat: Yeni Adana
Hakemler: Can Cengiz, Emrah Ünal, Hüseyin Aylak
Adanaspor: Hasan Hüseyin Akınay(Dk. 21 Özer Enes Soylu), Yiğithan Güveli(Dk. 75 Sefa Etöz), Benasser, Tetteh(Dk. 75 Jallow), Ferreira(Dk. 75 Ahmethan Köse), Hakkı Türker,Hüseyin Öztürk, Iseka, Emre Kaplan, Ferhat Katipoğlu, Sacko(Dk. 51 Burak Çoban)
Altaş Denizlispor: Hüseyin Altıntaş, Hakan Çinemre, Ömer Hasan Şişmanoğlu, Özer Özdemir(Dk. 53 Bekir Böke), Mayi(Dk. 53 Muhammet Özkal), Oğuz Yılmaz, Gökhan Süzen, Emre Sağlık, Muhammed Gönülaçar, Mustafa Çeçenoğlu(Dk. 71 Berkant Gündem), Djedje
Goller: Dk. 3 Oğuz Yılmaz, Dk. 17 Ömer Hasan Şişmanoğlu, Dk. 38 Mayi (Altaş Denizlispor), Dk. 19 Hakkı Türker, Dk. 37 Sacko (Adanaspor),
Sarı kartlar: Dk. 45 Djedje(Altaş Denizlispor), Dk. 89 Emre Sağlık(Altaş Denizlispor), Dk. 65 Hakkı Türker(Adanaspor), Dk. 67 Yiğithan Güveli(Adanaspor)