Eyüpspor'dan transfer açıklaması!

Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında Eyüpspor sahasında Boluspor ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından İbrahim Üzülmez konuştu. Üzülmez, "Oyuncularımın özellikle ikinci yarı gayretinden dolayı teşekkür ederim. 9 maç üst üste kazandıktan sonra 10.'yu da kazanmak isterdik. Gayretine sadece futbolun meyvesi olan golün olmaması bizim adımıza üzücü. Ziraat Türkiye Kupası’nda oynayacakları Alanyaspor maçından sonra başkan ile transfer görüşmesi yapmayı düşünüyoruz" dedi.