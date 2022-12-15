1. Lig'de hakemler belli oldu!
Spor Toto 1. Lig'in 18. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar...
TFF 1. Lig Haberleri
Yayın Tarihi: 15.12.2022- 16:31
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
16 Cuma Cuma:
20.00 Çaykur Rizespor-Göztepe: Oğuzhan Aksu
17 Aralık Cumartesi:
13.30 Bodrumspor-Yılport Samsunspor: Mehmet Türkmen
13.30 Manisa FK-Tuzlaspor: Gamze Durmuş Pakkan
16.00 Sakaryaspor-Gençlerbirliği: Direnç Tonusluoğlu
16.00 Yeni Malatyaspor-Ankara Keçiörengücü: Tarık Güldal
19.00 Eyüpspor-Dyorex Boluspor: Yiğit Arslan
18 Aralık Pazar:
13.30 Beyçimento Bandırmaspor-Pendikspor: Ömer Faruk Turtay
13.30 Erzurumspor FK-Altınordu: Murat Erdoğan
19 Aralık Pazartesi:
20.00 Adanaspor-Altaş Denizlispor: Can Cengiz