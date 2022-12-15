1. Lig'de hakemler belli oldu!

1. Lig'de hakemler belli oldu!

Spor Toto 1. Lig'in 18. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar...