Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Sakaryaspor, deplasmanda Pendikspor ile karşılaştığı müsabakadan 3-1 mağlup ayrıldı.

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Sakaryaspor Teknik Direktörü Serkan Özbalta, "Bu maça çıkarken alacağımız puanların bizim için ne kadar önemli olacağını biliyorduk. Enteresan bir maç oldu. Hesapladığımız gibi olmadı bir sonuç alamadık. Maçın başında yediğimiz golleri kesinlikle hesaplamamıştık. Attığımız gol ile onları da paniklettik ama Pendikspor kadro yapısı bakımından da zaten ligin en kaliteli ekiplerinden bir tanesi ve kendi sahalarında oynamalarının avantajı ile tekrar önde baskılı oynamaya başladılar. İkinci yarıya oyun değişiklikleriyle başladık ve farklı bir organizasyon sergilemeye çalıştık. Penaltı pozisyonu bence ağır bir karardı. Futbolda bazı pozisyonlar 'gri pozisyon'dur. Bence bu maçtaki penaltı pozisyonu da öyleydi. Biz Sakaryaspor olarak daha iyi işler yapmak zorundayız. Cumartesi günü oynayacağımız maçı kazanıp kendimizi daha yukarılara götürmemiz gerekiyor. Üç ihtimal vardı ve biz bugün yenildik. Yenilgiyi de hazmetmemiz gerekiyor. Önümüzdeki maçı kazanarak devre arasına moralli girmek istiyoruz" diye konuştu.