Boluspor Bandırmaspor 2-2 | MAÇ SONUCU - ÖZETİ
Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Boluspor sahasında Bandırmaspor'u konuk etti. Gol düellosu şeklinde geçen karşılaşma 2-2 sona erdi.
TFF 1. Lig Haberleri
Yayın Tarihi: 11.12.2022- 15:33
Gol düellosu şeklinde geçen karşılaşma 2-2 sona erdi.
Boluspor'un gollerini Kayamba ve Oulare kaydetti.
Bandırmaspor'un golleri ise Atabey ve Fatih'ten geldi.
Boluspor Gökhan Alsan'ın ayağından bir penaltıdan yararlanamadı.
Bu sonucun ardından Boluspor puanını 26, Bandırmaspor 25 yaptı.