TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 16. hafta maçında Adanaspor sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Adanaspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Adanaspor - Göztepe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 16. hafta maçında Adanaspor ile Göztepe kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Adanaspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ADANASPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Adanaspor - Göztepe maçı 4 Aralık Pazar günü saat 16:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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