Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında Yılport Samsunspor, sahasında Altaş Denizlispor'u 5-0 yendi.
MAÇTAN NOTLAR:
Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs
Hakemler: Cihan Aydın, Anıl Usta, Ali Can Alp
Yılport Samsunspor: Szumski, Ali Ülgen, Alim Öztürk (Dk. 73 Yusuf Abdioğlu), Celil Yüksel (Dk. 85 Cihan Kahraman), Zeki Yavru, Yunus Emre Çift, Ali Kaan Güneren (Dk. 73 Muhammet Ali Özbaskıcı), Laura (Dk. 73 Ahmet Sağat), Osman Çelik, Harris, Tanque (Dk. 87 Polat Yaldır)
Altaş Denizlispor: Hüseyin Altıntaş, Muhammet Özkal, Hakan Çinemre (Dk. 66 Erdal Akdarı), Ömer Şişmanoğlu, Özer Özdemir (Dk. 46 Bekir Turaç Böke), Schwechlen, Gökhan Süzen, Emre Sağlık, Muhammed Gönülaçar, Mustafa Çeçenoğlu (Dk. 46 Berkant Gündem), Djedje (Dk. 59 Okan Derici)
Goller: Dk. 25 ve 36 Laura, Dk. 62 Ali Ülgen, Dk. 68 Harris, Dk. 90+3 Ahmet Sağat (Yılport Samsunspor)
Sarı kartlar: Dk. 29 Özer Özdemir, Dk. 32 Schwechlen (Altaş Denizlispor), Dk. 59 Alim Öztürk, Dk. 84 Muhammet Ali Özbaskıcı (Yılport Samsunspor)