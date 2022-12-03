Eyüpspor şampiyonluğa koşuyor! Murat Özkaya ve Fatih Kulaksız bu yolda takımına inanıyor
Spor Toto 1. Lig'in lideri olan Eyüspor, 16. haftada Tuzlaspor'u 2-0 mağlup etti. Zirvedeki yerini sağlamlaştıran eflatun sarılar gelecek haftayı BAY geçecek. Başkan Murat Özkaya ve Asbaşkan Fatih Kulaksız yönetimde yoluna kayıpsız devam eden Eyüspor'un maçları ise sezon boyunca kapalı gişe oynandı.
Mehmet Cem Çakır| TFF 1. Lig Haberleri
Yayın Tarihi: 03.12.2022- 09:57 Güncelleme Tarihi: 03.12.2022- 10:05
Başkan Murat Özkaya ve Asbaşkan Fatih Kulaksız yönetiminde inanılmaz bir kadro kuran eflatun-sarılar iç sahada oynadıkları 9 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılmayı başardı.
Eyüpspor deplasmanda oynadığı 7 mücadele ise 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti.
İbrahim Üzülmez yönetiminde oyun disiplini çok yüksek bir takım olan Eyüpspor için ise şimdiden gelecek sezon planlamaları başlayacak gibi gözüküyor.
Başkanından futbolcusuna, teknik heyetinden kulüpteki her bir personeline kadar tam bir aile takımı izlenimi oluşturan Eyüpspor için taraftarda göre Eyüpspor sadece o semtin değil birçok takımında ikinci takımı olacak.
Öyle ki Başkan Murat Özkaya ve Fatih Kulaksız, 'Bir Semtin Rüyası' diyerek omuz omuza çıktıkları bu yolda çok farklı başarıları da futbolseverlere izlettirecek izlenimini şimdiden taraftarlarına inandırmış gibi gözüküyor.