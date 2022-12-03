Eyüpspor şampiyonluğa koşuyor! Murat Özkaya ve Fatih Kulaksız bu yolda takımına inanıyor

Eyüpspor şampiyonluğa koşuyor! Murat Özkaya ve Fatih Kulaksız bu yolda takımına inanıyor

Spor Toto 1. Lig'in lideri olan Eyüspor, 16. haftada Tuzlaspor'u 2-0 mağlup etti. Zirvedeki yerini sağlamlaştıran eflatun sarılar gelecek haftayı BAY geçecek. Başkan Murat Özkaya ve Asbaşkan Fatih Kulaksız yönetimde yoluna kayıpsız devam eden Eyüspor'un maçları ise sezon boyunca kapalı gişe oynandı.