Bodrumspor Gençlerbirliği 2-0 | MAÇ SONUCU - ÖZET
Bodrumspor Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında Gençlerbirliği'ni 2-0'la devirdi. Ev sahibi takımın gollerini Samet ve Imeri kaydetti.
TFF 1. Lig Haberleri
Yayın Tarihi: 03.12.2022- 15:38
Ege ekibine galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Samet Yalçın ve 21. dakikada Omer Imeri kaydetti.
Bu sonucun ardından Bodrumspor, 25 puanla 4. sıraya yerleşti. Gençlerbirliği ise 7 puanla 18. sırada konumlandı.
Gelecek hafta Bodrumspor, deplasmanda Altınordu ile karşılaşacak. Gençlerbirliği ise BB Erzurumspor'u ağırlayacak.