Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu: Hedefimiz ilk yarıyı en iyi şekilde tamamlamak

Samsunspor'da teknik direktörü Hüseyin Eroğlu açıklamalarda bulundu. Eroğlu, sezon boyunca yokuş tırmanır gibi bir mücadele verdiklerini ama ilk yarının son 4 haftasına avantajlı girdiklerini söyledi. İşte o açıklamalar...