Pendikspor 0-0 Eyüpspor | MAÇ SONUCU-ÖZET
Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Pendikspor sahasında Eyüpspor ile karşı karşıya geldi. Zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşma 0-0 sona erdi.
TFF 1. Lig Haberleri
Yayın Tarihi: 27.11.2022- 15:27
Siltaş Yapı Pendik Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 beraberlik ile tamamlandı ve zirve mücadelesi veren iki takım da sahadan 1'er puanla ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte ev sahibi Pendikspor puanını 25'e yükseltirken, lider Eyüpspor 34 puana ulaşmış oldu. Ligin bir sonraki haftasında Eyüpspor evinde Tuzlaspor'u ağırlarken Pendikspor deplasmanda bir başka zirve rakibi Çaykur Rizespor'a konuk olacak.