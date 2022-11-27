Erzurumspor 1-2 Bandırmaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Spor Toto 1. Lig 15. hafta maçında Bandırmaspor, deplasmanda Erzurumspor ile kozlarını paylaştı. Zorlu maçta gülen taraf 2-1'lik skorla Bandırmaspor oldu. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 63 ve 87. dakikalarda Kerim Avcı kaydetti. Erzurumspor'un tek golü 47. dakikada Eren Tozlu'dan geldi. İşte detaylar...
TFF 1. Lig Haberleri
Yayın Tarihi: 27.11.2022- 18:01
Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan maçı Bandırmaspor 2-1 kazandı. Konuk takıma galibiyeti getiren golleri 63 ve 87. dakikalarda Kerim Avcı kaydetti. Erzurumspor'un tek golü 47. dakikada Eren Tozlu'dan geldi.
Bu skor sonrası Bandırmaspor puanını 21'e çıkardı. Erzurumspor ise 14 puanda kaldı.