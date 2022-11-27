Erzurumspor 1-2 Bandırmaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Spor Toto 1. Lig 15. hafta maçında Bandırmaspor, deplasmanda Erzurumspor ile kozlarını paylaştı. Zorlu maçta gülen taraf 2-1'lik skorla Bandırmaspor oldu. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 63 ve 87. dakikalarda Kerim Avcı kaydetti. Erzurumspor'un tek golü 47. dakikada Eren Tozlu'dan geldi. İşte detaylar...