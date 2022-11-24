Göztepe Altay maçında flaş seyirci kararı!
Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Göztepe evinde Altay'ı konuk edecek. Mücadele öncesi alınan karara göre konuk ekibin taraftarları maça alınmayacak.
TFF 1. Lig Haberleri
Yayın Tarihi: 24.11.2022- 15:24
Alınan karar doğrultusunda güvenlik deneniyle siyah-beyazlı futbolseverler Gürsel Aksel Stadı'na giremeyecek. Göztepeli ve Altaylı taraftarlar ise kararı eleştirdi.
Dernekler, sosyal medyadan yapılan açıklamalarda, "Ülkemizde bir çok şehirde derbi maçları seyircili oynanırken İzmir takımı olan Altay ve Göztepe taraftarları derbilerde sürekli deplasman yasağıyla karşılaşıyor" ifadelerini kullandı.