Altay Paixao gollerine devam ediyor!
Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay sahasında Gençlerbirliği'ni Paixao'nun golüyle 1-0 mağlup etti. Portekizli golcü bu sezon 9 gol kaydetti.
TFF 1. Lig Haberleri
Yayın Tarihi: 23.11.2022- 14:59
Geçen sezon Süper Lig'de mücadele eden Altay'da kadro dışı bırakılıp yeniden takıma dönen 38 yaşındaki futbolcu, 13 maçta 9 gol atarak krallıkta yine zirvede yar aldı. Toplam 1104 dakika süre alan Portekizlinin gol attığı maçlarda Altay, 15 puan aldı. Takımın gol yükünü çeken Paxiao'nun bu performansı Göztepe derbisi öncesi camiaya umut verdi.