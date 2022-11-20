Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında Sakaryaspor, konuk ettiği Beyçimento Bandırmaspor'u 4-2 mağlup etti.
Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Hakemler: Oğuzhan Aksu, Hüsnü Emre Çelimli, Özcan Sultanoğlu
Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Serkan Odabaşoğlu, Burak Süleyman (Dk. 67 Kravets), Donkor, Nalepa, Hüsamettin Tut, Hakan Yavuz (Dk. 67 Emirhan Aydoğan), İsmail Erdoğan, Roshi (Dk. 74 Ozan Sol), Yasin Pehlivan, Hurşit Taşçı (Dk. 88 Woolery)
Beyçimento Bandırmaspor: Gkelios, Fatih Kurucuk, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 46 Mehmet Özcan), Mulumba, Sedat Şahintürk (Dk. 76 Caner Hüseyin Bağ), Kerim Avcı, Dembele (Dk. 62 Tshibangu), Holownia, Caner Cavlun, Levent Ayçiçek (Dk. 62 Atabey Çiçek), Berkan Mahmut Keskin (Dk. 22 Alpay Koldaş)
Goller: Dk. 9, Dk. 45 ve Dk. 73 Hurşit Taşçı, Dk. 90 Woolery (Sakaryaspor), Dk. 58 Caner Cavlun, Dk. 90+7 Atabey Çiçek (Beyçimento Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Dk. 17 Serkan Odabaşoğlu, DK 45+8 İsmail Erdoğan, Dk. 61 Roshi (Sakaryaspor), Dk. 39 Fatih Kurucuk, Dk. 45+8 Holownia, Dk. 60 Sedat Şahintürk, Dk. 90+3 Alpay Koldaş (Beyçimento Bandırmaspor)
Kırmızı kartlar: Dk. 90+4 Nalepa (Sakaryaspor), Dk. 90+6 Tshibangu (Beyçimento Bandırmaspor)