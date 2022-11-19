Manisa FK Erzrumspor maçı 0-0 | MAÇ SONUCU-ÖZETİ
Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında Manisa FK sahasında Erzurumspor ile golsüz berabere kaldı. Ege ekibi mücadeletyi 10 kişi ile tamamladı.
TFF 1. Lig Haberleri
Yayın Tarihi: 19.11.2022- 15:31 Güncelleme Tarihi: 19.11.2022- 15:39
Manisa Mümin Özkasap Stadyumu'ndaki mücadelede gol sesi çıkmadı ve maç 0-0 sona erdi.
Manisa FK'da Yannick Stark, 63. dakikada doğrudan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Manisa FK 20, Erzurumspor FK 14 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki haftasında Manisa FK, Altınordu deplasmanına gidecek. Erzurumspor FK, sahasında Bandırmaspor'u ağırlayacak.