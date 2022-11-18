Spor Toto 1. Lig'in 14. hafta karşılaşmasında Yeni Malatya ile Pendikspor kozlarını paylaştı.

Mücadeleden galip ayrılan taraf 3-0'lık skorla Pendikspor oldu.

Mücadelenin 9. dakikasında Yeni Malatya'da Barış Başdaş'ın kendi kalesine attığı gol ile konuk ekip Pendikspor 1-0 öne geçti.

Ardından Pendikspor'un golleri 30. dakikada Rogerio ve 90. dakikada Kappel'den geldi.

Bu sonuçla beraber Pendikspor ligde 24 puanla 2. sırada yer aldı.

Yeni Malatya ise 10 puanla 17. sırada bulunuyor.

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada sağ kanattan Ferhat'ın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Barış, kafayla topu kendi kalesine gönderdi. 0-1

14. dakikada kaleci Abdulsamed ile karşı karşıya kalan Gökcan'ın şutunda Abdulsamed gole izin vermedi.

15. dakikada Yeni Malatyaspor'da ceza sahasının dışından kullanılan serbest vuruşta kale önüne çıkan Philip kaleci ile karşı karşıya kaldı ancak topa istediği gibi vuramayınca top auta çıktı.

30. dakikada sol kanatta topla buluşan Kappel'in ortasında ceza sahası içinde Thuram kafayla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 0-2

58. dakikada Pendikspor'da sağ kanattan başlayan atakta ceza sahasına atılan topu kapan Kappel kaleci ile karşı karşıya kaldı ancak vuruşunda Abdulsamed gole izin vermedi.

76. dakikada orta sahadan atak geliştiren konuk ekipte savunmadan dönen top ile ceza sahası dışında buluşan Thiam'ın sert vuruşunda top üst direkten auta çıktı.

90. dakikada Thiam'ın ara pasında Kappel'in kaleci Abdulsamed ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-3