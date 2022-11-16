Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, hakemler, yapay zekayla geliştirilmiş dijital atama yöntemiyle belirlendi.
Haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle:
18 KASIM CUMA:
20.00 Yeni Malatyaspor-Pendikspor: Direnç Tonusluoğlu
19 KASIM CUMARTESİ:
13.30 Manisa FK-Erzurumspor FK: Tarık Güldal
13.30 Ankara Keçiörengücü-Altaş Denizlispor: Oğuzhan Çakır
16.00 Adanaspor-Altınordu: Abdullah Buğra Taşkınsoy
20 KASIM PAZAR:
13.30 Bodrumspor-Tuzlaspor: Ramazan Keleş
16.00 Eyüpspor-Göztepe: Alper Akarsu
16.00 Çaykur Rizespor-Dyorex Boluspor: Murat Erdoğan
19.00 Sakaryaspor-Beyçimento Bandırmaspor: Oğuzhan Aksu
21 KASIM PAZARTESİ:
20.00 Altay-Gençlerbirliği: Ozan Ergün