Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında Sakaryaspor ile Çaykur Rizespor 1-1 berabere kaldı.
Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Hakemler: Caner Ak, Anıl Usta, Mert Bulut
Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Serkan Odabaşoğlu (Dk. 77 Emirhan Aydoğan), Burak Süleyman (Dk. 68 Kanianga), Donkor, Nalepa (Dk. 86 Yasin Pehlivan), Hüsamettin Tut, Hakan Yavuz, İsmail Erdoğan, Roshi (Dk. 77 Ozan Sol), Hurşit Taşçı (Dk. 68 Woolery), Ümit Kurt
Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Koray Altınay, Bolasie (Dk. 83 Sefa Yılmaz), Van den Hurk (Dk. 66 Kubilay Kanatsızkuş), Deniz Hümmet, Alper Potuk (Dk. 83 Miya), Bahadır Öztürk, Alberk Koç, Emirhan Topçu, Mithat Pala, Emircan Altıntaş (Dk. 66 Benhur Keser)
Goller: Dk. 45+2 Nalepa (Penaltıdan) (Sakaryaspor), Dk. 64 Bolasie (Penaltıdan) (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Dk. 62 Ümit Kurt, Dk. 62 Serkan Odabaşoğlu, Dk. 89 Emirhan Aydoğan (Sakaryaspor), Dk. 20 Van den Hurk (Çaykur Rizespor)