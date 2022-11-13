Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği ile Eyüpspor kozlarını paylaştı. Mücadele İstanbul ekibinin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Eyüpspor'a galibiyeti getiren golleri 76. dakikada penaltıdan Ryan Babel ve 85'te Pa Dibba kaydetti.

Bu sonucun ardından Gençlerbirliği 7 puanda kaldı. Eyüpspor ise 30 puana yükseldi.

Ligin 14. haftasında Gençlerbirliği 21 Kasım Pazartesi günü Altay'la deplasmanda karşılaşacak. Eyüpspor ise 20 Kasım Pazar günü sahasında Göztepe'yi ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

20'nci dakikada gelişen Eyüpspor atağında Ahmed Ildız, ceza sahası dışında topla buluştu. Ildız'ın doğrudan kaleye gönderdiği vuruşunda Gençlerbirliği kalecisi Übeyd Adıyaman meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

24'üncü dakikada Gençlerbirliği tehlikeli geldi. Sağ tarafta topla buluşan Barış Alıcı, çalımlarla ilerleyerek sağdan ceza sahasına girdi ve topu ceza sahası içerisinde bulunan Serdarcan Eralp'e gönderdi. Gelen topu doğrudan kaleye gönderen Serdarcan Eralp'in vuruşunda meşin yuvarlak direğin üzerinden az farkla auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

52'nci dakikada gelişen Eyüpspor atağında sol taraftan Ryan Babel topu sürerek rakip kaleye doğru ilerledi. Babel'in pasında Gençlerbirliği savunması topa müdahale etti. Gençlerbirliği'nin savunmadan çıkarken kaptırdığı topla buluşan Ahmed Ildız'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruş az farkla auta gitti.

54'üncü dakikada Gençlerbirliği tehlikeli geldi. Kontra atağa çıkan kırmızı-siyahlı ekip rakibini az adamla yakaladı. Ceza sahası çizgisinin önüne kadar topu taşıyan Serdarcan Eralp, pasını sağ taraftan ceza sahasına giren Sami Gökhan Altıparmak'a verdi. Topla buluşan Sami Gökhan Altıparmak'ın doğrudan kaleye gönderdiği şutunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

72'nci dakikada Eyüpsspor penaltı kazandı. Sağ kanattan süratle topu sürerek ceza sahası içerisine giren Francis Ezeh'in içeriye çevirdiği topta Abdullah Şahindere meşin yuvarlağa müdahale etti. Maçın hakemi Cihan Aydın, Abdullah Şahindere'nin topa elle müdahale ettiğine hükmederek penaltı noktasını gösterdi.

GOL! 76'ncı dakikada kazanılan penaltı için topun başına Ryan Babel geçti. Babel, penaltı vuruşunda meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlara gönderdi. 1-0

GOL! 85'inci dakikada Eyüpspor farkı 2'ye çıkardı. Bekir Yılmaz'ın savunma arkasına gönderdiği ara pasında topla buluşan Amat Dibba, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara gönderdi ama pozisyonda ofsayt bayrağı kalktı. Yapılan itirazlar sonucu Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasına giden maçın hakemi Cihan Aydın, yapılan incelemeler sonucu golü geçerli saydı. 2-0

Müsabakanın kalan bölümünde başka gol olmadı ve Eyüpspor, Gençlerbirliği deplasmanından 2-0 üstünlükle ayrıldı.