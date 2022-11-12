TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 13. hafta maçında BB Erzurumspor sahasında Adanaspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, BB Erzurumspor - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BB Erzurumspor - Adanaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 13. hafta maçında BB Erzurumspor ile Adanaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, BB Erzurumspor - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BB ERZURUMSPOR - ADANASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

BB Erzurumspor - Adanaspor maçı 12 Kasım Cumartesi günü saat 16:00'da TRT SPOR'da canlı yayınlanacak.

BB Erzurumspor - Adanaspor - CANLI İZLE