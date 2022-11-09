Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur mücadelesinde Bandırmaspor'un sahasında Karacabey Belediye Spor'a 3-0 mağlup olmasının ardından Bandırmaspor Başkanı Onur Çömez ile Teknik Direktör Mustafa Gürsel bir araya geldi. Görüşmenin ardından yapılan açıklamada, Gürsel ile sözleşmenin feshedildiği açıklandı.
Bandırmaspor'da Mustafa Gürsel dönemi sona erdi!
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Karacabey Belediyespor'a mağlup olmasının ardından teknik direktör Mustafa Gürsel ile yollarını ayırdı.
TFF 1. Lig Haberleri
Yayın Tarihi: 09.11.2022- 19:32