Adanaspor 3-2 Pendikspor | MAÇ SONUCU-ÖZETİ
Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında Adanaspor evinde Pendikspor'u konuk etti. Karşılaşma ilk yarıda atılan gollerin ardından Adanaspor'un 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.
TFF 1. Lig Haberleri
Yayın Tarihi: 05.11.2022- 18:08
Karşılaşma ilk yarıda atılan gollerin ardından Adanaspor'un 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Adanaspor'un gollerini Jallow, Burak ve Roche kaydetti.
Pendikspor'un golleri ise Thuram ve Kappel'den geldi.
Bu sonucun ardından Adanaspor puanını 14 yaparken, Pendikspor 18 puanda kaldı.